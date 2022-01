Elektromobilität: ABB übernimmt US-Ladetechnik-Spezialisten

Der Elektrotechnikkonzern ABB stärkt sein vor einem Börsengang (IPO) stehendes Geschäft mit Ladetechnik für Elektroautos mit einem Zukauf in den USA. ABB stockt seine Beteiligung an InCharge Energy auf 60 Prozent von bisher zehn Prozent auf, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte.