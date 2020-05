Energiekonzern: Stark dank Windenergie: RWE trotzt Coronakrise

„Dank unseres robusten Geschäftsmodells haben wir auch in diesen herausfordernden Zeiten bei allen Ergebniskennziffern ein deutliches Plus erzielt.“ Er bestätigte die Ergebnisprognose und den Dividendenvorschlag von 85 Cent pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020. Für 2019 will RWE nach der virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni 80 Cent je Papier auszahlen.