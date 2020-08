Energietochter Siemens Energy will Zahl der Fertigungsstätten verringern

„Wir werden mit den Arbeitnehmervertretungen Gespräche darüber aufnehmen, wie eine künftige gemeinsame Herangehensweise aussehen kann“, erklärte ein Unternehmenssprecher. Siemens will Ende September 55 Prozent der Tochter abspalten und den eigenen Aktionären ins Depot legen. Siemens selbst will zunächst 35,1 Prozent behalten, der Rest geht an den Siemens Pensionsfonds. Binnen zwölf bis 18 Monaten nach dem Börsengang will der Mutterkonzern seinen Anteil weiter verringern. Vorstandschef Joe Kaeser zufolge will Siemens aber 25 Prozent behalten.