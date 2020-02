10 Fragen zur Krankmeldung Darauf müssen Sie bei der Krankschreibung achten

„Anders als früher reicht es aus, wenn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am Folgetag ausgestellt ist. In dem Beispiel also am Montag“, erklärt Bender. Bis vor einiger Zeit habe der Arbeitnehmer schon am Freitag zum Arzt gehen müssen. Diese Regelung sei aber wenig plausibel gewesen. Deshalb habe der Gesetzgeber diese „Krankengeldfalle“ beseitigt.