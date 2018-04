Abbrecherquote in der Berufsausbildung: Die Köche klagen, der Mittelstand ist zufrieden

Es ist wie jeden Samstagabend: hektisch. In der einen Ecke der Küche wird das Lammfleisch noch angebraten, in der anderen garniert Christian Siepermann schon das fertige Gericht. „Küchenchef“ steht in eingestickten Lettern auf seinem weißen Overall, Siepermann ist Inhaber des Berghofs, einem Restaurant in Wenden im Sauerland. Vier Köche arbeiten in der Küche, ein Azubi ist nicht darunter. Die beiden letzten Lehrlinge, die Siepermann eingestellt hat, haben ihre Ausbildung vorzeitig abgebrochen.