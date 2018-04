Betriebe auf der Suche: Azubi-Speeddating zeigt die Probleme wie unter einer Lupe

Dawid hat für einen 20-Jährigen sehr genaue Vorstellungen von seiner Zukunft: Er will Elektroniker für Betriebstechnik werden und dafür eine dreijährige Ausbildung machen. Doch er will noch mehr: „400 Piepen sind mir zu wenig, deshalb vergleiche ich, wie viel die Betriebe zahlen wollen“, sagt der junge Essener, der eigentlich schon eine Ausbildungsstelle gefunden hat. Vielleicht findet sich ja noch etwas Besseres. Andererseits: Drei Jahre sind schnell vorbei, also will Dawid es im Zweifelsfall nicht an 150 Euro scheitern lassen, „wenn mir der Betrieb gefällt“.