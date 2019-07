Burnout-Erkrankungen  „Der Druck ist heute viel höher als vor 30 Jahren“

Dafür scheinen Yoga-Kurse und Zeitmanagement-Schulungen bei Arbeitgebern aktuell hoch im Kurs zu sein. Was halten Sie davon?

Da bin ich zwiegespalten. Solche Maßnahmen helfen einerseits, die eigene Widerstandsfähigkeit in belastenden Zeiten zu steigern. Gerade Yoga- und Meditationsübungen können zur Entspannung beitragen. Bewegung, eine gesunde Ernährung und regelmäßige Entspannung sind sehr wichtig, um die eigene Resilienz zu steigern. Andererseits hat das auch immer einen Aspekt von Selbstoptimierung, den ich sehr kritisch sehe. Das Optimieren des eigenen Zeitmanagements wird in seiner Wirksamkeit sehr überschätzt. Es sollte nicht darum gehen, mehr zu leisten oder mehr Druck auszuhalten. Es geht darum, in der Lage zu sein, zu hinterfragen, ob ich mich selbst gerade ausbeute oder in Gefahr bringe. Viele Menschen glauben, sie können alles erreichen, wenn sie sich nur genug anstrengen. Das mündet in einer permanenten Selbstausbeutung. Wer schon überlastet ist, und glaubt, mehr leisten zu können, indem er seinen Tag effizienter einteilt, fährt vor die Wand.