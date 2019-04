Den Erfolg im Blick Was Sie sich von Sportlern abgucken können

Wenn negative Gedanken die Vorherrschaft übernehmen, ist es wahrscheinlich, dass eine kommende Aufgabe nicht erfolgreich erledigt wird. Heike Henkel führt in Drucksituationen Selbstgespräche, um negative Gedanken auszublenden. „In dem Moment, in dem es darauf ankommt, also kurz bevor ich loslaufe, muss ich mir selbst Mut machen und negative Gedanken ausblenden“, sagt sie. Das schaffe sie mit positiven Glaubenssätzen wie „jetzt springst du darüber“, erzählt sie.



Gleiches gelte auch für alle anderen Lebenssituationen. Wer kurz vor einem wichtigen Meeting nur daran denkt, was passiert, wenn er eine schlechte Leistung abliefert, werde kaum Erfolg haben. Wer sich aber gut zuspricht – leise im Kopf oder flüsternd – der geht konzentrierter in die Situation.



Wer im Beruf eine wichtige Präsentation halten muss und zur Nervosität tendiert, könne sich sagen „tief durchatmen!“. „Die Sätze sollten kurz sein und emotional wirksam. Was für einen selbst der richtige Satz ist, spürt man, wenn man ihn sagt“, sagt Precht.