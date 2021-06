Der Ursprung meiner Karriere: Gesine Schwan „Zukunft haben wir nur gemeinsam“

Als Tochter eines Oberschulrats und einer Sozialarbeiterin wuchs ich in Berlin in einer sehr politischen Familie auf. Meine Eltern waren im Widerstand gegen die Nazis und hatten in den letzten Kriegsjahren ein jüdisches Mädchen versteckt. Vor einigen Jahren meldete sich ihr Sohn aus Kalifornien und kam mit der Familie seines Bruders nach Berlin. Das Hochzeitsfoto seiner 1986 verstorbenen Mutter bewegte mich tief, ich lief an das Grab meiner Eltern und dankte ihnen.