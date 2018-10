Die zehn stressigsten Büroexemplare So kommen Sie mit jedem Kollegentyp klar

„Das Wichtigste ist, sich nicht über Narzissten zu ärgern“, sagt Rhetoriker und Kommunikationstrainer Jürgen Rixgens. Um konstruktiv zusammenzuarbeiten sollte man sich zwei Fragen stellen: „Was will ich? Durch welches Verhalten erreiche ich das?“ Bei Selbstverliebten bedeute das, immer nüchtern zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen. „Ganz schlecht ist es, Selbstverliebte allgemein zu loben, um so ihre Aufmerksamkeit zu bekommen“, meint Experte Rixgens. Denn so würde ihr Ego bis ins Unendliche wachsen und sie ließen sich von niemand mehr etwas sagen. Viel besser sei gezieltes Loben für konkrete Tätigkeiten, zum Beispiel: „Ich finde, Sie haben eine anschauliche Grafik für Ihren Vorschlag gewählt, doch ist unser Problem nicht viel eher...“ So habe man die Aufmerksamkeit der Person und könne kritisieren ohne den Narzissten zu kränken.