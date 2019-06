E-Mail-Fehler Tipps gegen den „Allen antworten“-Schock

Irgendwann erwischt es jeden. Vorbereitet ist man trotzdem nicht auf den Moment, wenn eine E-Mail an den falschen Adressaten geht. Im schlimmsten Fall wird ein vertraulicher oder persönlicher Inhalt dank der Funktion „Allen antworten“ nicht nur an den Absender, sondern an den gesamten Empfängerkreis geschickt. Oder man klickt wie diese Betroffene auf „Antworten“ statt auf „Weiterleiten“ und lässt den Absender unbeabsichtigt wissen, was man wirklich von ihm denkt. „Heiß-kalt-Momente und ein leichter Schwindel“, beschreibt die Journalistin, die anonym bleiben möchte, ihre unmittelbare körperliche Reaktion auf den Fauxpas.