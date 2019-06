Produktivität Vier Tipps gegen die E-Mail-Flut

Eine Vorsorge gegen das Nachrichten-Checken im Affekt besteht darin, das E-Mail-Programm nur alle paar Stunden neue Nachrichten laden zu lassen. Oder man setzt auf eine App als Mischung aus Türwächter und Postboten. Das Gratisprogramm Adiós etwa sammelt die Nachrichten und liefert sie zu festgelegten Zeiten in das Gmail-Postfach des Nutzers. Für diese Variante hat sich Daniel Köhler aus der Geschäftsführung der Berliner Kommunikationsagentur Glutamat entschieden. Er klärt Kunden und Kollegen per Zusatz in seiner Signatur auf, dass ihre Nachrichten nur um 10, 13, 15 und 17 Uhr zugestellt werden. „I do this to get shit done“, schreibt Köhler in Anlehnung an das Motto von Adiós.