Neues Trump-Enthüllungsbuch Nicht immer von der Realität gedeckt

von Julian Heißler 03. Juni 2019

"Siege: Trump Under Fire" von Michael Wolff erscheint am 4. Juni Bild: AP Bild:

Nachdem „Fire and Fury“ im vergangenen Jahr eine Skandalwelle über Washington brechen ließ, reicht Star-Autor Michael Wolff mit dem Nachfolger „Siege: Trump Under Fire“ nicht an sein Erstlingswerk heran.