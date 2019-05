„Ich weiß, dass ich nichts weiß“, soll Sokrates vor mehr als 2000 Jahren gesagt haben. So einen Satz kann man sich heute natürlich nicht mehr erlauben. Wer zugibt, etwas nicht zu wissen, gilt nicht als weiser Philosoph, sondern als intellektueller Schwächling. Deswegen wimmelt es in sozialen Medien von selbst ernannten Besserwissern. Nur die wenigsten posten: „An alle! Habe gerade festgestellt, dass ich doch nicht so klug bin, wie ich dachte.“