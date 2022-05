Exklusive IBM-Studie Deutsche Fachkräfte: keine Ahnung von KI

Im globalen Wettbewerb um digitale Innovationen, sagt Neumann, könnten sich Unternehmen solche „Qualifikationslücken kaum leisten“. Fast 30 Prozent der in Deutschland, Großbritannien und Spanien befragten Personalvermittler haben Schwierigkeiten, Bewerber mit Erfahrung in Deep Learning und maschinellem Lernen sowie mit Fähigkeiten in der Datentechnik und -analyse zu finden. Der Talentpool für diese Disziplinen ist begrenzt und daher sehr gefragt. In Deutschland mangelt es im Ländervergleich vor allem an Experten für maschinelles Lernen. Mehr als ein Drittel der Personalvermittler hierzulande suchen verzweifelt nach Arbeitskräften mit entsprechender Erfahrung. In Großbritannien sind es 23 Prozent.