Fachkräfte für die Energiewende „Typische Betriebe tun sich schwer damit, im Boom mehr Leute einzustellen“

WirtschaftsWoche: Herr Lippert, im Handwerksbereich gehen mehr und mehr Start-ups dazu über, eigene Mitarbeiter auf Baustellen zu schicken. Wäre es nicht attraktiver, sich auf die digitale Plattform zu konzentrieren und Aufträge an Fachbetrieb zu vermitteln?

Manuel Lippert: Mit diesem Modell sind wir gestartet. Aber es kam sehr bald die Erkenntnis, dass Enpal alleine mit Partnerbetrieben nicht so schnell wachsen kann. Viele sind aktuell stark ausgelastet. Und: Typische Handwerksbetriebe tun sich schwer damit, in Boomphasen mehr Leute einzustellen. Denn dann würden die etablierten Prozesse nicht mehr funktionieren. In der Regel ist alles auf den Inhaber ausgerichtet und noch wenig digital. Die Mitarbeiter starten morgens im Büro und bekommen da zu ihren Aufträgen vom Chef noch Informationen zugerufen. Wenn der Betrieb zu groß ist, klappt das nicht mehr – und erst recht nicht, wenn Zweigstellen in anderen Regionen aufgebaut würden.