Folgen der Coronapandemie Not der Auslandsschulen könnte Fachkräftemangel verschärfen

Und selbst wenn Eltern nicht selbst in Geldsorgen gerieten, seien sie oft „nicht mehr bereit, Schulgeld zu bezahlen, wenn kein Präsenzunterricht stattfindet“, sagt Fornell. Das Schulgeld haben auch Werner Fabisch und seine Kollegen am Colégio Visconde de Porto Seguro in São Paulo verringert. Doch seine Sorgen halten sich in Grenzen. Nicht nur weil er Ende Juli in Pension geht. Die Auslandsschule, die er in den vergangenen Jahren geleitet hat, trotzt der Krise. Aus einem einfachen Grund: Sie hat als Träger eine finanzkräftige Stiftung.