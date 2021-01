Gefährliche Englisch-Tücken English Quatsch – made in Germany: Wie Sie Kauderwelsch in Ihrer englischsprachigen Kommunikation vermeiden

Glauben Sie mir, ich weiß selbst am besten, worüber ich hier schreibe! Mein jüngster Patzer stieg aus einer Öffnung hervor, die wir gewöhnlich „Ventil“ bezeichnen. Ich wollte im übertragenen Sinne über ein Ventil sprechen: „an emotional ventile“ oder so ähnlich. Dabei war mir nicht bewusst, dass es weder das Wort gibt – man spricht technisch von valve – noch, dass man es vielleicht so umschreiben muss: to let off steam, an outpouring of emotions oder an emotional outlet.