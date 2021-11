Gehaltsreport Was Sie bei Konsumgüterherstellern verdienen können

Das ist eine zentrale Erkenntnis des aktuellen Gehaltsreports der WirtschaftsWoche: Über alle Berufe hinweg verdienten die Beschäftigten in der Konsumgüterindustrie im mittleren Management in diesem Jahr fast 127.000 Euro (inklusive Boni) und damit sieben Prozent mehr als noch 2020. Bei akademischen Berufseinsteigern und Facharbeitern in leitender Funktion stieg das Gehalt um vier Prozent auf rund 73.500 Euro (inklusive Boni). Nur in der Pharmabranche fiel das Gehaltsplus noch deutlicher aus.



Die Personalberatung Korn Ferry, die im Auftrag verschiedenster Firmen Gehälter vergleicht, hat für den Gehaltsreport exklusiv 220.000 Datensätze aus etwa 500 Unternehmen analysiert. Die Zahlen beruhen also nicht auf Befragungen von Angestellten, sondern auf einer Auswertung von Gehaltszetteln von Dax-, MDax- und SDax-Firmen sowie bedeutenden Mittelständlern. Erfasst wurden sie in den Branchen Automobil, Chemie, Konsumgüter, Maschinenbau/Industrie sowie Pharma/Gesundheit in je neun Unternehmensbereichen vom Finanzwesen über Marketing und Logistik bis hin zum Vertrieb.