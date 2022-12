Einkommensvergleich: Gehören Sie zu den Top-Verdienern in Deutschland?

Menschen, die mit Gas heizen, verdienen rund 2200 Euro monatlich und wohnen in Städten zwischen 20.000 und 500.000 Einwohnern: Im Durchschnitt heizen hier mehr als 50 Prozent der Haushalte mit Erdgas. Diejenigen, die mit Energieträgern wie Holz, Pellets, Umwelt-, Solar- oder Abluftwärme heizen, verdienen rund 2356 Euro und wohnen verstärkt in weniger dicht besiedelten Regionen.



Die Energiekosten unterscheiden sich dabei gravierend zwischen den Haushalten: Mit monatlichen Ausgaben in Höhe von knapp 214 Euro waren die Energiekosten für Heizöl 2020 am höchsten. Für Haushalte mit Gasheizung betrugen die Energiekosten 174 Euro im Monat, für Haushalte mit Fernwärme knapp 130 Euro.