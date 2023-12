Hilfsbereitschaft im Büro So helfen sie Kollegen beim Burnout

Unsere Untersuchungen zeigen, dass eine selbstmitfühlende Haltung Schuldgefühle reduziert und das Vertrauen in die eigene Hilfsfähigkeit steigert. Mitarbeiter, die sich selbst nach einem Hilfeversagen mit Güte begegnen, entwickeln ein positiveres Selbstbild und stärken damit ihr Vertrauen, Unterstützung zu bieten, was wiederum ihre zukünftige Hilfsbereitschaft erhöht. Interessanterweise verringert Selbstmitgefühl auch Schuldgefühle, was paradoxerweise die Bereitschaft zur Hilfeleistung senken kann. Selbstmitgefühl wirkt sich also vielschichtig auf zukünftige Hilfsaktionen aus.