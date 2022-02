Impfpflicht in der Pflege „Es besteht die Gefahr willkürlicher Entscheidungen“

Was passiert, wenn die Nachweise nicht geliefert werden?

Da gibt es derzeit die größten Unsicherheiten. Der Ablauf ist folgendermaßen geregelt: Spätestens am 16. März müssen die Arbeitgeber prüfen, ob sie von allen Mitarbeitern einen Immunitätsnachweis haben und ob dieser echt ist. Sollte bei einzelnen Arbeitnehmern der Nachweis fehlen oder der Verdacht einer Fälschung aufkommen, muss die Leitung der Einrichtung unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt benachrichtigen und die erforderlichen Daten wie Name und Anschrift des Mitarbeiters nennen.



Was heißt das für die betroffenen Angestellten? Dürfen sie dann nicht mehr arbeiten?

Der nächste Schritt wäre, dass das Gesundheitsamt den Arbeitnehmer kontaktiert und erneut zum Nachweis auffordert. Antwortet er auch darauf nicht, kann das Gesundheitsamt ein Begehungs- oder Tätigkeitsverbot anordnen. Das gilt für diejenigen, die bereits angestellt sind. Wer erst nach Inkrafttreten der Nachweispflicht neu eingestellt wird, muss vor Antritt der Tätigkeit einen Nachweis vorlegen und darf andernfalls gar nicht beschäftigt werden.