Sie werden sich anfangs übrigens darüber wundern, wie wenig Sie lächeln, wenn Sie in die Kamera lächeln. Testen Sie das mal: Lächeln Sie in einer Intensität in ihr Smartphone, von der Sie glauben: Das wirkt jetzt richtig fröhlich, begeistert und mitteilungsbedürftig. Und machen Sie ein Video davon. Und dann grinsen und feixen Sie mal so sehr, dass Sie glauben: Das muss jetzt einfach viel zu übertrieben wirken. Dann wissen Sie, wie Ihre obere Grenze aussieht. Und nach der Erfahrung aus meinen Kamera-Coachings weiß ich: Viele meiner Teilnehmer merken dann erst: Joa, das war vielleicht etwas zu viel, aber so affig übertrieben, wie gedacht, ist es gar nicht.