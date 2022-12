Letztendlich lässt sich an diesem Beispiel das Prinzip von „love it, change it, leave it“ wunderbar durchspielen. Sie finden den Film blöd? Ändern können Sie ihn nicht. „Change it“ fällt also flach. Sie könnten also gehen oder bleiben. Wenn Sie gehen, könnten Sie stattdessen in einer Cocktailbar einkehren oder so. Wenn Sie aber bleiben, dann können Sie getrost aufhören, darüber nachzudenken, wie blöd Sie den Film finden und was für ein verlorener Abend das ist. Weil das nicht nur nichts bringt, sondern Ihnen sogar schadet. Sie investieren Energie in Gedanken, die Sie runterziehen und aufregen, was am Ende sogar Ihrer Gesundheit schadet.