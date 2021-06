c. Keine Angst vorm Loben!

Der Grat zwischen Lob und Schleimerei ist oft nur aus Sicht neidischer Nebenbuhler schmal. Menschen hören gerne, wenn sie etwas gut gemacht haben. Auch wenn sie Führungsverantwortung haben. Scheuen Sie sich also nicht per se. Dabei geht es nicht um „schicker Anzug“ oder „was wären wir ohne Sie?“, sondern um Bereiche, in denen Ihnen wichtig ist, dass Ihr Vorgesetzter auch künftig so agiert: „Übrigens, Herr Hansen, ich wollte einfach gerne mal loswerden, wie gut es mir gefallen hat, dass Sie uns allen beim Homeoffice so viel Gestaltungsfreiraum gegeben haben. Das hat vielen von uns in der Pandemie echt Auftrieb gegeben.“ Nach solch einem Lob dürfen Sie sich berechtigte Hoffnung machen, dass es Herrn Hansen bei der Frage „Wie weiter mit dem Homeoffice?“ leichter fallen wird, der Belegschaft auch künftig viel freie Hand zu lassen.