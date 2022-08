Ärger, Enttäuschung, mangelnde Geduld, Ungeduld, Verständnislosigkeit und der Wunsch, sich selbst für seine negativen Gefühle zu rechtfertigen. All dies und noch viel mehr können Sie daran hindern, ein Kritikgespräch mit Ihrem Gegenüber zu führen, das in Ihrem Sinne ist, nämlich zielführend. Es soll ja künftig besser werden. Seien Sie sich nicht zu fein dafür, Ihrem Gegenüber offen zu bekennen, was in Ihnen vorgeht. So lassen sich Symptome Ihrer blanken Nerven in Ihrem Sinne heilen: Stöhnen, Kopfschütteln, Seufzen, der Blick auf die Uhr.