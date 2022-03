Karrieretipps aus der Forschung „Geduldigere Menschen finden eher einen Job“

Karriereratgeber gibt es viele, aber die wenigsten sind wissenschaftlich fundiert. Der Volkswirt Matthias Sutter will das ändern. In seinem gerade im Hanser Verlag erschienenen Buch „Der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt“ schildert der Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, wie Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie Einstieg und Aufstieg im Berufsleben erleichtern können.

WirtschaftsWoche: Herr Sutter, als Direktor in der Max-Planck-Gesellschaft sind sie vor allem der abstrakten Grundlagenforschung verpflichtet. Jetzt haben Sie ein sehr konkretes Ratgeberbuch über das Berufsleben geschrieben. Warum?

Matthias Sutter: Ich habe mir immer wieder Ratgeberbücher gekauft. Als Student, wenn es um Bewerbungen ging, später in der Karriere zu Fragen der Personalführung. Ich fand diese Bücher zwar hilfreich, aber ich habe sie immer als etwas zu kleinmustrig empfunden. Die konnten mir zwar beibringen, wie genau ich mich im Vorstellungsgespräch verhalten sollte, aber warum ein Personaler mal so und mal so auf mich reagiert, das wird nicht erklärt. Mir fehlt die große Klammer in diesen Büchern, die alles zusammenhält.

Worin sehen Sie diese Klammer denn in Ihrem Buch?

In dem nur auf den ersten Blick trivial scheinenden Umstand, dass es im Berufsleben immer um den Menschen geht.