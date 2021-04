An einer einzigen Stunde hängt also ziemlich viel. Kein Wunder, dass vielen von uns die Pumpe geht. Weil wir ja nicht so recht wissen, was kommt. Vieles lässt sich vorab allerdings gut überlegen und vorbereiten: Hintergrundwissen über den Gastgeber (über die Firma, die Gesprächspartner und so weiter) und über den Job, Garderobe, rechtzeitige Anfahrt.