Personalberater Robert Harich: „Wer mehr kann, als er zeigen darf, muss gehen“

Kann es zum Problem werden, wenn man zu oft wechselt?

Man sollte beweisen, dass man komplexe und schwierige Aufgaben nachhaltig lösen kann. Das dauert insbesondere in größeren Organisationen mit ihren vielstufigen Entscheidungsprozessen oft länger als einem lieb ist. Jemand, der alle zwei Jahre den Job wechselt, läuft Gefahr als ‘Two-year Guy’ etikettiert zu werden: It takes one year to find out about him and one year to get rid of him.