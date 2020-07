Serious Games Videospiele sollen die Weiterbildung retten

Einen besonderen Trend bei den Serious Games sieht Falk vom Verband der deutschen Games-Branche im Gesundheitsbereich. In der Universitätsmedizin Göttingen können sich Studierende beispielsweise mit dem Serious Game „Emerge“, auf den hektischen Alltag in der Notaufnahme vorbereiten. Bevor sie als virtueller Arzt im Spiel zum Patienten gehen, dürfen sie nicht vergessen, sich die Hände zu desinfizieren, sonst kommen sie nicht weiter. Mit welcher Frage bekommen die Studenten am ehesten heraus, was dem Patienten fehlt? Was diagnostizieren sie nach der jeweiligen Aussage? Durch Serious Games lassen sich Ernstsituationen in einem geschützten Raum üben. Der Vorteil davon: „Man kann keinen Schaden anrichten und trotzdem Konsequenzen ziehen“, sagt Tomislav Bodrozic, Geschäftsführer des Gaming-Start-ups Fabula Games. Anders als in Präsenztrainings, wo oft im Team Situationen angegangen werden müssen, bleibe hier kein Platz für Angst oder Scham. Die Fehlerbereitschaft sei höher. In Serious Games lernen Mitarbeiter also nach dem Trial-and-Error-Prinzip – ohne, dass jemand was von den Fehlern mitkriegt.