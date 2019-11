Sidepreneurship Die Selbstständigkeit nebenbei ist perfekt zum Ausprobieren

Wer also sollte den Sprung in die Nebenselbstständigkeit wagen? „Wer wirklich selbst etwas bewegen will, auch in stressigen Phasen einen kühlen Kopf behält und Probleme als Herausforderungen sieht, der kann in einer unternehmerischen Rollen aufgehen“, meint „Sidepreneur.de“-Geschäftsführer Lutsch. „Vielleicht geht es auch um einen Nebenberuf, der nicht für den Hauptberuf reichen würde, etwa wenn man als freiberuflicher Journalist ab und an Termine für die Lokalzeitung wahrnehmen will“, ergänzt VGSD-Sprecherin Luck. „Dann schnuppert man ab und an in die Medienwelt hinein, während der tatsächliche Brotberuf ein anderer ist.“ Und für wen ist die Doppelbelastung eher doch nichts? Lutsch meint: „Wer sehr auf seine Freizeit, einen 9-to-5-Job bedacht ist und sich schlecht selbst organisieren kann, wird wohl eher mit dem Sidepreneur-Dasein nicht glücklich werden.“