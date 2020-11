Silicon Valley „Am Ende habe ich die Rückenschmerzen und die das Geld“

Teilen denn auch die Angestellten die Ideen der exzentrischen Gründer?

Was die durchschnittliche Belegschaft in einem solchen Unternehmen denkt, ist schwer zu sagen. Da könnte man tolle Erhebungen machen, wenn man die Ressourcen hätte. Aber manchmal merke ich in einzelnen Gesprächen, dass auch den Angestellten die Ideen in Mark und Bein übergehen können. Oft zu ihrem eigenen Nachteil, muss ich dazu sagen. Man könnte den Mythos der innovativen und disruptiven Start-ups nämlich auch anders erzählen: Da sind ein paar Milliardäre, die 24-Jährige, kluge Menschen dazu bringen, sich selbst auszubeuten. Am Ende habe ich die Rückenschmerzen und die das Geld. Das ist nicht Innovation, sondern Ausbeutung.