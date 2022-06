Zwei von fünf Frauen betroffen Das Sexismus-Problem in der deutschen Wirtschaft ist größer als vermutet

Nun zeigt eine Umfrage unter 2500 Frauen, die das Meinungsforschungsinstitut Civey für die WirtschaftsWoche organisiert hat, dass das Problem vielleicht sogar noch größer ist, als Lindner fürchtete. Etwa jede zehnte Frauen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren fühlt sich demnach an ihrem Arbeitsplatz körperlich sowie emotional nicht sicher. Und dieses Gefühl, so scheint es, speist sich vor allem aus Erfahrungen, wie sie auch Alicia Lindner gemacht hat: Gut 40 Prozent der erwerbstätigen Frauen haben schon einmal herabwürdigende Kommentare aufgrund des Geschlechts gehört. Mehr als jede fünfte Frau ist bereits Zeugin von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz geworden. Und jede vierte Frau wurde bereits einmal selbst am Arbeitsplatz sexuell belästigt.