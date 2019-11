EntscheidungsMacher Nikolaus von Bomhard etabliert die KI bei MunichRe

Ein Feingeist mit Bodenhaftung, so wird Nikolaus von Bomhard oft genannt. Er galt schon als Intellektueller unter Deutschlands Dax-Chefs, als er noch Vorstandschef des Rückversicherers MunichRe war. Nach zweijähriger Abkühlungsphase ist der 63-Jährige seit 2018 als Chefaufseher zurück an der Münchner Königinstraße. Dass kaum ein anderer Versicherer so früh und so konsequent begonnen hat, die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zu nutzen, hängt nicht zuletzt an den zuweilen philosophisch anmutenden Überlegungen des studierten Juristen. Wenn er etwa anderen Unternehmern oder auch Politikern eine „verhängnisvolle Bereitschaft zum Überraschtsein“ vorhält.