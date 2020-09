EntscheidungsMacher – Teil 3 „Wir müssen jetzt zielgerichteter und mutiger handeln“

Dabei wurde Titzrath bei ihrem Amtsantritt von einer Fachzeitschrift als „teuerste Azubine Hamburgs“ verspottet. Sie hatte wenig Erfahrung mit der Schifffahrt: Titzrath machte ihre Karriere bei Daimler, war Personalvorständin bei der Deutschen Post. Ihr Vorgänger in Hamburg hatte dem Hafen noch schier endloses Wachstum prognostiziert. Als das nicht kam, schlingerte die HHLA auf ungewissem Kurs.



Titzrath musste nicht nur neue Ziele setzen, sondern sich auch gegen Kritiker durchsetzen. Das ist ihr gelungen: Gerade ist sie in den Aufsichtsrat der Lufthansa gewählt worden. Wohl auch, weil sie mit Staatsbeteiligungen ihre Erfahrungen hat: Die Stadt Hamburg ist Mehrheitsgesellschafter der HHLA. In der Coronakrise hat die Stadt ihre Anteile aufgestockt, statt eine Dividende zu beziehen. So schnell wird das Unternehmen die Kontrolle der Stadt also nicht los. Allerdings braucht die HHLA ohnehin den Rückhalt der Politik, beim Neubau der Köhlbrandbrücke. Und Titzrath hat sich so in der Krise Liquidität gesichert.