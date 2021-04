DHDL-Kandidat Bikuh: „Die Löwen haben unser Geschäftsmodell nicht verstanden“

Hat die geballte Abwehr Sie gekränkt?

Patrick Klug: Wir waren natürlich anfangs ein bisschen geknickt, dass es mit dem Deal nicht geklappt hat, aber da wir ursprünglich eigentlich sowieso ein langsames, organisches Wachstum geplant hatten, ist der Ausgang des Pitches für uns so vollkommen in Ordnung.



Wie lief es denn zuletzt für Bikuh?

Patrick Klug: Die Coronakrise hat sich natürlich bemerkbar gemacht. Einmal sparen Unternehmen aktuell an der Werbung und zum anderen sind viele Leute im Homeoffice, so dass es schwieriger ist, Radler zu gewinnen, die mit den Werbebotschaften herumfahren.



Angela Gonzalez: Glücklicherweise konnten wir im vergangenen Jahr aber trotz der Pandemie unseren Umsatz steigern. Zwar nicht so stark, wie eigentlich geplant, aber immerhin. Ein paar potenzielle Kunden sind uns abgesprungen, dafür haben wir andere gewonnen, wie eine Partei. Auch dieses Jahr sind Parteien interessiert, da sie im Wahlkampf wegen Corona auf traditionelle Stände in der Innenstadt verzichten müssen.