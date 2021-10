Die Höhle der Löwen „Vegane Nahrung sollte kein Nischenprodukt sein“

Trotzdem haben Sie mit Herrn Dümmel verhandelt und statt der von ihm geforderten 30 Prozent nur 25 Prozent angeboten. Hatten Sie keine Angst, dass er ablehnt?

Nicole Sell: Das hat er mich in unserem Gespräch nach der Aufzeichnung der Sendung auch gefragt. Aber ehrlich gesagt habe ich so weit gar nicht gedacht. Es war ein spontaner Impuls, ihm dieses Gegenangebot zu machen. Erst im Nachhinein habe ich daran gedacht, was das für Konsequenzen hätte haben können.



Bernd Sell: Das hatten wir tatsächlich nicht abgesprochen. Aber ich war nicht überrascht. Meine Frau ist eine harte Verhandlerin. Und zum Glück hat sich Ralf Dümmel ja darauf eingelassen.



Wie lief denn die Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel und seinem Team in den letzten Monaten?

Nicole Sell: Äußerst fruchtbar. Wir haben sogar gemeinsam ein neues Produkt entwickelt und an unseren bereits bestehenden Produkten gebastelt und auch zwei glutunfreie Varianten kreiert.