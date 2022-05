Digitale Forstverwaltung Mit Drone und KI gegen das Waldsterben

Keine Blätter, kein modriges Holz, keine Vögel: Auf dem Bildschirm von David Dohmen besteht ein Wald nur aus roten und blauen Punkten. Die roten Punkte zeigen Lärchen, die blauen Fichten. Je dunkler die Karte an der Stelle eingefärbt ist, desto kleiner sind die Bäume, die dort stehen. Dohmens Start-up Ocell lässt für Forstbetriebe Waldgebiete mit Ultraleichtflugzeugen überfliegen, eine Kamera macht Aufnahmen, bis zu 13 verschiedene Baumarten kann sie erkennen. Anschließend wertet eine Software die Luftbilder aus und klassifiziert Baum für Baum, Art, Alter, Höhe, Zustand und Anzahl. So entsteht ein digitaler Zwilling des Waldes. Die Karte lässt sich in einer von Ocell entwickelten App ansehen. In der können Forstbetriebe dann punktgenau Aufträge oder absolvierte Arbeiten eintragen oder danach filtern, wohin sie im Wald müssen, wenn ein Sägewerk beispielsweise 60 Buchen mit einer Höhe von 25 Metern bestellt.