Digitalisierung auf der Baustelle Per Klick zum Kran

An der Digitalisierung auf dem Bau arbeiten auch junge Firmen aus anderen Branchen: Den Einkauf und Transport von Sand, Schotter und Kies beispielsweise hat sich Schüttflix aus Gütersloh vorgenommen. Die Dokumentation von Mängeln auf der Baustelle und die Aufgabenplanung wollen Start-ups wie das Wiener Proptech Planradar vereinfachen. Mit seiner Software kommt die 2014 gegründete Firma auch bei Instandhaltungsarbeiten zum Einsatz: neuerdings etwa in den 22 Schnellrestaurants der amerikanischen Kette Five Guys in Deutschland. Und nicht zuletzt sind Sensorik-Experten und Datenanalysten auf Baustellen unterwegs, um Gebäude- oder Maschinendaten auszuwerten.