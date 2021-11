Frauen in der Start-up-Szene: „Wir sollten stärker auf die schauen, die das große Geld bereitstellen“

Was können solche Initiativen denn wirklich bewirken? Noch ist der Anteil von Frauen in der Gründerszene ziemlich klein.

Früher war es so, dass Frauen häufig gute und solide Familienunternehmen und Mittelständler aufgebaut haben, aber nicht unbedingt schnell wachsende Start-ups. Auch diese Unternehmerinnen hatten es übrigens oft schwerer, an Geld zu kommen – es ist also nicht unbedingt nur ein Thema der Risikokapitalgeber, sondern auch der Banken. Aber natürlich ist es auch so: Männer tendieren dazu, in ihren eigenen Netzwerken zu investieren. Und wenn da wiederum nur Männer zu finden sind, schließt sich der Kreis.