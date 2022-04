Gast-„Löwin“ Sarna Röser „Wir brauchen mehr Austausch zwischen Familienunternehmen und Start-ups“

Ein Platz im grauen Sessel – und ein Auftritt in der großen Öffentlichkeit: In der aktuellen Folge (Ausstrahlung am 25. April 2022) von „Die Höhle der Löwen“ sitzt Sarna Röser neben Stamm-Investoren wie Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl oder Judith Williams. Die 34-Jährige ist Bundesvorsitzende des Verbands „Die jungen Unternehmer“, der Familien- und Eigentumsunternehmer bis 40 Jahre auf politischer Ebene vertritt. Sie ist die vierte Generation des Zementrohrwerkes Karl Röser & Sohn aus Mundelsheim, sitzt unter anderem im Beirat der Deutschen Bank, im Aufsichtsrat der Optikerkette Fielmann und ist in verschiedenen Rollen an Digitalunternehmen beteiligt. Die Fernsehsendung mit meist mehr als zwei Millionen Zuschauern will Röser nicht nur nutzen, um Investments für die familiäre Beteiligungsgesellschaft abzuschließen, wie sie im Interview berichtet – sondern auch, um für mehr Unternehmergeist im Land zu werben.