„Hinterland of Things“ „Deutschland ist nicht mehr nur Copy-Cat-Nation“

Die Lokschuppen-Versammlung ist damit das Abbild einer in Deutschland einzigartigen Verbindung, die sich in den vergangenen Jahren in Ostwestfalen herausgebildet hat: Eine hohe Dichte heimlicher Weltmarktführer trifft hier auf eine vitale Gründerkultur, wie man sie sonst jenseits der Metropolen vergeblich sucht. So ist ein einzigartiges Netzwerk entstanden: Etablierte regionale Firmen wie Oetker oder Miele stellen in Hackathons ihre Probleme vor, damit Start-ups sich daran machen, diese zu lösen. Sie helfen beim Erstellen von Businessplänen. Sie statten Co-Working-Spaces aus – und vergeben Risikokapital.