Künstliche Intelligenz Baupläne für das nächste Wunder

Noch einen Schritt weiter geht das sogenannte Venture-Studios Next Big Thing (NBT) in Berlin. Initiator Harald Zapp ist mit dem Verkauf seines IoT-Start-up Relayr reich geworden. Nun fördert er andere Start-ups, hilft Konzernen mit einer Idee im Machine Learning auf die Sprünge und bastelt auch an eigenen Projekten. Das Fachwissen hat sich Zapp ins eigene Haus geholt: 50 Mitarbeiter tüfteln an neuen Geschäftsideen.



Dafür setzt NBT auf eine klar definierte Nische. Es geht stets um Anwendungsfälle in der vernetzten Industrie – und dabei um die direkte Datenverarbeitung auf Chips nahe an der Produktion. KI kommt da als wichtiges Werkzeug ins Spiel. „Man muss ziemlich genau wissen, was man wofür braucht. Wir denken die Lösung vom Ende her“, beschreibt Zapp die Herangehensweise. „Es gibt da manchmal eine Verklärung im Weltbild. Den Universalalgorithmus für alle Probleme gibt es nicht.“ Der Takt bei NBT ist hoch: Zehn neue Firmen pro Jahr soll das Forschungs-Fließband ausspucken.