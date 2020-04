Start-ups in der Coronakrise: Liquiditäts-Winter nach goldenen Jahren

„Viele Telefonate, viele WhatsApp-Nachrichten – aber auch abendliche Videocalls mit dem einen oder anderen Gläschen Wein“ hätte es in den vergangenen Tagen mit dem Start-up-Beauftragten des Bundeswirtschaftsministeriums, Thomas Jarzombek, gegeben, berichtet Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups. Es gab schließlich einiges zu bereden: Ein Großteil der deutschen Start-up-Szene fürchtet in der Coronakrise das Aus. Eine Umfrage unter gut 1000 Digitalunternehmen, die der Verband nun vorstellte, belegt das. Gut drei Viertel der Start-ups sehen sich demnach in ihrer Existenz bedroht, einem Großteil droht nach eigener Einschätzung bereits in den kommenden sechs Monaten eine akute Gefährdung. „Wir haben festgestellt, dass das Bild dramatischer ist, als wir es für möglich gehalten haben“, kommentiert Miele die Ergebnisse.