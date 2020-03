Start-up-Verband „Uns geht es um Risikoteilung“

Müssten Start-ups im Falle von Liquiditätsengpässen nicht viel eher ihre eigenen Kapitalgeber in die Pflicht nehmen – weil sonst auch schnell wieder die Rede wäre von: Verluste sozialisieren, aber Gewinne privatisieren?

Ja, das ist richtig. Daher sollten Bestandsinvestoren an dieser Zwischenfinanzierung teilnehmen. Denn ganz klar: Investoren sind in einer solchen Situation dazu da, ihre Unternehmen zu stützen. Deswegen sagen wir ja auch: Das Beste ist, dass man das Risiko aufteilt zwischen Bestandsinvestoren und staatlicher Unterstützung – analog der Förderung mit besagten KfW-Krediten, wo etwa die KfW 80 Prozent des Risikos übernimmt und Banken nur noch 20 Prozent. Neues Geld sollten also vor allem in Kombination mit Bestandsinvestoren fließen – es geht uns um Risikoteilung.