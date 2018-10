Start-ups Wer von „Die Höhle der Löwen“ profitiert

Alexander Nicolai schaut „Die Höhle der Löwen“ meist nicht allein. „Die Studenten treffen sich zum Rudelgucken“, sagt Nicolai, Professor für Entrepreneurship an der Universität Oldenburg. Ab und zu kommt auch ein ehemaliger Teilnehmer der Sendung dazu, um zu erzählen, wie es ihm ergangen ist. „Keine andere Sensibilisierungsmaßnahme funktioniert so gut wie die Sendung“, sagt Nicolai. Es sei ungefähr so, wie Serien wie Liebling Kreuzberg zu einem verstärkten Interesse an einem Leben als Anwalt geführt haben.