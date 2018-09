„Die Höhle der Löwen“ Darum macht Georg Kofler Jagd auf Start-ups

Mit ähnlicher Verve stürzt sich der 61-Jährige gerade in neue Geschäfte. Der Südtiroler kehrt nach Ausflügen in Energiewirtschaft und Maschinenbau zurück ins Medienbusiness: für jedermann sichtbar, als Investor bei der TV-Sendung „Höhle der Löwen“. Kofler sucht dort Start-ups, in die er investieren und deren Ideen er mit seiner neuen Mediengruppe weiter vermarkten kann. Denn im Hintergrund baut der gelernte Skilehrer gerade eine Art Konsummaschine aus Marketingagentur, Eventveranstalter und Sporthändler zusammen – für Kofler, ganz Verkäufer, nicht weniger als ein „ziemlich einzigartiges, integriertes Social-Media-Unternehmen“.