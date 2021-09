Vegane Kosmetik Können Gründer gegen L'Oreal und Co bestehen?

Doch so eindrücklich der Trend ist, so groß ist inzwischen auf die Konkurrenz. Denn auch die traditionellen Konzerne wollen die veganen Umsätze nicht an sich vorbeigehen lassen. So übernahm der französische Kosmetikkonzern L’Oréal im Jahr 2018 die deutsche Naturkosmetik-Marke Logocos. Ein Kauf, den viele ehemalige Kunden der in Niedersachsen gegründeten Firma gar nicht gut fanden – sie empfanden den Deal als unehrlich. Die Kritik: L’Oréal sei nun am Gewinn der Logocos-Marken beteiligt, lebe aber deren Einstellung nicht – schließlich führe man für andere Produkte immer noch Tierversuche durch.