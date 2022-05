Von Nebenkostenabrechnung bis Eigentümerversammlung Digitale Hilfe für die unangenehmen Pflichten aller Vermieter

Tatsächlich starten viele der jungen Tech-Firmen bewusst mit einem sehr klar abgegrenzten Bereich. Matera etwa richtet sich an Wohneigentümergemeinschaften, bei denen zumindest einige der Eigentümer in oder nahe dem Objekt wohnen. Dank der Software sollen sie dann ohne viel Mehraufwand die Rolle eines externen Hausverwalters übernehmen. Häufig sind das besonders engagierte Eigentümer: „Sie kümmern sich heute schon ein paar Stunden im Monat um das Haus, nur laufen ihre Bemühungen mit einem externen Verwalter oftmals in die Leere“, sagt Gero Graf, der das Deutschlandgeschäft von Matera leitet. Das Programm hilft bei der sauberen Aufteilung der Immobilienkosten, dem einfacheren Kontakt zu Dienstleistern und vor allem der regelmäßigen Kommunikation zwischen den Eigentümern. Man könne sich einfacher und schneller über die App austauschen, sagt Graf. „So verhindert man den großen Knall auf der Eigentümerversammlung.“