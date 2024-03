Wagniskapital: Frauen gehen besser mit Geld um

Immerhin, es tut sich etwas: Laut PitchBook sind die Bewertungen sowie die Höhe von Finanzierungsrunden von Start-ups, an denen auch Frauen beteiligt sind, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. In Europa haben demnach reine Männerteams seit 2015 jedes Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar Risikokapital einsammeln können. Seit 2021 schaffen das auch Jungunternehmen mit weiblicher Beteiligung. Im Coronajahr 2021, was ein Rekordjahr für Wagniskapitalinvestionen war, gelang es rein weiblichen Teams erstmals, die eine Milliarde-Dollar-Schwelle zu durchbrechen.